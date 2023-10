Rugby, le Zebre giocano alla grande, buttano via tutto alla fine e l’Ulster si impone di misura

È partita ufficialmente la nuova stagione della United Rugby Championship e a dare il via al torneo sono state le Zebre Parma, con la franchigia federale che ha ospitato al Lanfranchi i nordirlandesi dell’Ulster. Per gli emiliani la prima occasione di cancellare un’intera stagione senza vittorie e provare a dare una svolta a una storia sin qui travagliata. Ecco come è andata.

Partenza spumeggiante delle due squadre, con le Zebre che spingono forte e dopo 4 minuti conquistano una touche in attacco. Maul avanzante ed è capitan Licata a schiacciare per il 7-0 iniziale. Reagisce, però, subito l’Ulster che si porta in attacco e al 9’ è Flannery ad andare oltre e punteggio che impatta sul 7-7. Non rallentano i due attacchi, questa volta con la franchigia federale che torna ad attaccare con un bellissimo break che porta gli emiliani nei 22. Fatica l’Ulster a difendere e al 13’ arriva il bis per Licata e punteggio sul 14-7. Dominano gli attacchi e dopo due minuti nuovo pareggio, questa volta firmato da Lowry per il 14-14 con cui si chiude il primo quarto di gioco.

Altro attacco e altra meta al 23’, quando da una ruck dentro ai 5 metri offensivi l’ovale va al largo, arriva a Lorenzo Pani che si tuffa e schiaccia per il 21-14. Prova, questa volta, a resistere la squadra di Roselli alla sfuriata nordirlandese. Ma l’Ulster continua a gestire il possesso, fatica più di prima, ma al 29’ al largo la palla arriva a Stockdale che schiaccia per il 21-21. Il tira e molla da un lato all’altro del campo non cambia, anche se al 33’ le Zebre cercano il vantaggio dalla piazzola lontano, ma non trovano i pali. Al 35’ possibile svolta del match. Ennesimo fallo dell’Ulster e questa volta arriva il cartellino giallo per Treadwell e Zebre che giocheranno 10 minuti a cavallo dei due tempi in superiorità numerica. Un calcio mette pressione ai nordirlandesi sui loro 5 metri, con gli ospiti che si rifugiano in touche. Sprecano le Zebre l’occasione, ma insistono in attacco. E Prisciantelli trova un calcetto intelligente e fortunoso il area di meta, si avventa sul pallone Scott Gregory che schiaccia e si va al riposo con il punto di bonus e le Zebre avanti 26-21.

Avvio ottimo delle Zebre anche a inizio ripresa, con i padroni di casa che spingono solo e hanno bisogno solo di poco più di un minuto prima che la palla arrivi al largo a Simone Gesi, che rompe un placcaggio, si allunga e schiaccia per il 31-21. Ora sono le Zebre Parma a fare più nettamente la partita, con l’Ulster che sta faticando a reggere l’urto in inferiorità numerica. Con il ritorno di Treadwell, però, i nordirlandesi tornano a spingere per riaprire il discorso al Lanfranchi. E al 53’ si distrae la difesa delle Zebre, un paio di placcaggi sbagliati e ovale che arriva a Stewart che può marcare tra i pali per il 31-28. Un buon calcio mette nuovamente in difficoltà l’Ulster, che ha una touche sui propri 5 metri. Sprecano, però, i ragazzi di casa e nordirlandesi che possono tornare a spingere in attacco e conquistano una punizione sui 22 metri. Ulster che sceglie la touche e palla che dalla destra va a sinistra ed è Stockdale a marcare la sua seconda meta e vantaggio per gli ospiti che si portano avanti 33-31.

Ancora un pallone perso dalle Zebre e torna in attacco l’Ulster che subisce un fallo. Ora sono gli italiani a essere in grandissima sofferenza e rischiano di crollare. E al 66’ arriva una nuova meta per i nordirlandesi che sembra possano chiudere qui il discorso ed è Stewart a segnare e punteggio che va sul 40-31. Prova a reagire la squadra di Roselli e al 71’ invenzione di Alessandro Fusco che con un calcetto manda Simone Gesi in meta per il 40-36 e match riaperto. Ora le Zebre ci credono, mettono fortissima pressione sull’Ulster, obbligano gli ospiti all’errore e nuova chance per tornare in vantaggio per i gialloblu. Mischia offensiva per la franchigia italiana a quattro minuti dalla fine, fallo nordirlandese, nuova mischia, nuovo fallo, nuova mischia a un minuto dalla fine, nuovo fallo, nuova mischia, nuovo fallo e cartellino giallo per French e Ulster che chiude in inferiorità. Zebre che scelgono di giocare e non chiamare nuova mischia. In avanti e partita buttata via a tempo scaduto dai padroni di casa e Ulster che rischia ma vince 40-36.

Foto: LPS