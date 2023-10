Rugby femminile, che cos’è il nuovo WXV e come funziona. Italia in Seconda Divisione

C’è stato bisogno di battere la Spagna per 23-0 per permettere alla Nazionale italiana di rugby femminile, guidata da Giovanni Raineri, di essere inserita nella seconda fascia del WXV, nuova kermesse annuale in tre fasce voluta da World Rugby, mentre le iberiche sono finite così in terza divisione. Andiamo a scoprire il regolamento della nuova manifestazione e tutte le squadre partecipanti.

LE FASCE DEL WXV 2023-2024

WXV 1

Comprenderà le prime tre classificate del Sei Nazioni 2023 e le prime tre delle Pacific Four Series 2023: Inghilterra, Francia, Galles, Canada ed Australia saranno ospitate dalla Nuova Zelanda a partire dal fine settimana del 21 ottobre. L’ultima classificata retrocederà nel WXV 2 del 2024-2025, mentre la prima classificata vincerà la prima edizione del nuovo torneo.

WXV 2

Si giocherà in casa del Sudafrica, che ospiterà Italia, Stati Uniti, Scozia, Giappone e Samoa a Città del Capo a partire dal fine settimana del 14 ottobre. L’ultima classificata del WXV 2 retrocederà nel WXV 3 del 2024-2025. La vincente, al contrario, verrà promossa nel WXV 1 del 2024-2025. Nelle tre sfide in programma tra Stellenbosch e Cape Town, l’Italia affronterà il Giappone venerdì 13, poi il Sudafrica padrone di casa venerdì 20, ed infine gli Stati Uniti sabato 28.

WXV 3

Si giocherà a Dubai, al The Sevens Stadium, ed a fronteggiarsi saranno Irlanda, Kazakistan, Kenya, Fiji, Colombia e Spagna, sempre a partire dal fine settimana del 14 ottobre. La prima classificata verrà promossa nel WXV 2 del 2024-2025.

Foto: Pier Colombo