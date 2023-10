Rugby, cosa deve fare l’Italia contro la Francia per qualificarsi ai quarti dei Mondiali

Si chiude domani sera, con fischio d’inizio alle ore 21 a Lione, la fase a gironi della Rugby World Cup 2023 per l’Italia di Kieran Crowley. Avversaria di giornata la Francia padrona di casa in una sfida che, almeno sulla carta, mette in palio un posto ai quarti di finale iridati. Ma quali sono le combinazioni che qualificherebbero gli azzurri e ai danni di chi?

Partiamo da una premessa, cioè di dare per scontato che questa sera gli All Blacks battano l’Uruguay con il punto di bonus. In questo caso la Nuova Zelanda chiuderebbe la prima fase a 15 punti, con la Francia che seguirebbe a 13 punti e l’Italia a 10. Certo, una vittoria senza bonus o, addirittura, una sconfitta degli All Blacks ribalterebbe tutto, ma qui si parla di fantarugby. Diamo, quindi, la Nuova Zelanda già a quota 15 punti, con la Francia a 13 e l’Italia a 10.

Partiamo dai risultati che eliminerebbero sicuramente l’Italia. Perdere con la Francia o anche pareggiare significherebbe tornare in Italia. Con questi risultati non si dovrebbe neppure guardare ai possibili punti di bonus, perché gli azzurri non supererebbero mai né Francia né Nuova Zelanda in questo caso. Dunque, per qualificarsi ai quarti di finale dei Mondiali l’Italia deve vincere. Ma anche vincendo potrebbe non bastare. Ecco le quattro (+1) ipotesi che qualificano l’Italia.

Ipotesi numero 1, l’Italia batte la Francia senza segnare 4 mete, ma non le fa segnare neanche ai Bleus e vince con più di 7 punti di vantaggio. In questo caso i punti in classifica per gli azzurri sarebbero 4 e per la Francia 0. Classifica finale: Nuova Zelanda 15, Italia 14 e Francia 13. Seconda ipotesi, l’Italia batte la Francia segnando 4 mete e non fa segnare 4 mete ai transalpini e vince con più di 7 punti di vantaggio. In questo caso i punti in classifica per gli azzurri sarebbero 5 e per la Francia 0. Classifica finale: Nuova Zelanda 15, Italia 15 e Francia 13.

Terza ipotesi, l’Italia batte la Francia segnando 4 mete e la Francia segna 4 mete ma non chiude con 7 o meno punti di scarto, o la Francia chiude con 7 o meno punti di scarto ma non segna 4 mete. In questo caso i punti in classifica per gli azzurri sarebbero 5 e per la Francia 1. Classifica finale: Nuova Zelanda 15, Italia 15 e Francia 14. Ultima ipotesi, l’Italia vince senza segnare 4 mete e la Francia perde conquistando un punto di bonus (cioè segna 4 mete o perde con meno di 8 punti di scarto). In questo caso i punti in classifica per gli azzurri sarebbero 4 e per la Francia 1. Classifica finale: Nuova Zelanda 15, Italia 14 e Francia 14, con l’Italia qualificata per lo scontro diretto.

L’ultima ipotesi, ma sarebbe una combinazione ben difficile, è quella in cui dovessero arrivare a pari punti Nuova Zelanda, Italia e Francia (l’Italia batte la Francia con il bonus, ma la Francia conquista due punti di bonus), allora gli All Blacks sarebbero primi, con l’Italia seconda e la Francia eliminata.

Foto: LaPresse