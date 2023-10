Calcio: Italia in nona posizione nel ranking FIFA, guida l’Argentina

Terminata la pausa per le Nazionali, viene stilato il nuovo ranking FIFA, la classifica a punti riguardante i vari Paesi. Non ci sono grandi cambiamenti: resta infatti in nona posizione la squadra guidata da Luciano Spalletti dopo i match giocati con Inghilterra e Malta, mentre al comando troviamo sempre i campioni del mondo dell’Argentina.

Nel podio momentaneo la Francia ed il Brasile, con Inghilterra e Belgio ad inseguire, mentre il balzo lo fanno Portogallo e Spagna che guadagnano due posizioni assestandosi in sesta ed ottava piazza, approfittando del calo della Croazia, ora decima.

RANKING FIFA OTTOBRE 2023

RK Team Total Points Previous Points +/- 1 Argentina 1861.29 1851.41 9.88 2 France 1853.11 1840.76 12.35 3 Brazil 1812.2 1837.61 -25.41 4 England 1807.88 1794.34 13.54 5 Belgium 1793.71 1792.64 1.07 6 Portugal 1739.83 1728.58 11.25 7 Netherlands 1739.26 1743.15 -3.89 8 Spain 1725.97 1710.72 15.25 9 Italy 1717.81 1727.37 -9.56 10 Croatia 1711.88 1747.83 -35.95 11 USA 1675.89 1678.71 -2.82 12 Mexico 1663.94 1661.46 2.48 13 Morocco 1658.49 1658.32 0.17 14 Switzerland 1645.38 1654.11 -8.73 15 Uruguay 1643.72 1626.51 17.21 16 Germany 1643.49 1637.9 5.59 17 Colombia 1626.6 1629.6 -3.00 18 Japan 1612.99 1605.2 7.79 19 Denmark 1612.15 1606.84 5.31 20 Senegal 1600.82 1597.01 3.81 21 IR Iran 1567.3 1561.26 6.04 22 Ukraine 1549.33 1538.42 10.91 23 Sweden 1545.76 1538.84 6.92 24 Korea Republic 1540.35 1533.01 7.34 25 Austria 1535.41 1537.36 -1.95 26 Peru 1532.57 1551.91 -19.34 27 Australia 1531.25 1531.72 -0.47 28 Wales 1528.69 1510.52 18.17 29 Serbia 1525.4 1529.49 -4.09 30 Hungary 1521.9 1517.73 4.17 31 Poland 1519.28 1524.61 -5.33 32 Tunisia 1516.14 1525.23 -9.09 33 Algeria 1512.9 1509.5 3.40 34 Scotland 1512.34 1522.67 -10.33 35 Egypt 1511.95 1508.93 3.02 36 Ecuador 1508.31 1497.66 10.65 37 Chile 1503.81 1504.75 -0.94 38 Türkiye 1498.5 1475.4 23.10 39 Russia 1497.63 1495.53 2.10 40 Nigeria 1490.48 1488.86 1.62 41 Czechia 1489.72 1500.44 -10.72 42 Norway 1469.56 1470.88 -1.32 43 Cameroon 1466.98 1475.6 -8.62 44 Panama 1461.09 1452.25 8.84 45 Canada 1454.95 1458.58 -3.63 46 Costa Rica 1452.1 1452.1 0.00 47 Mali 1449.75 1441.72 8.03 48 Romania 1446.52 1448.02 -1.50 49 Venezuela 1445.67 1422.83 22.84 50 Slovakia 1445.34 1442.84 2.50

Foto: Lapresse