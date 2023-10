Roma-Monza, su che canale vederla? Sky o DAZN: canale esatto tv e streaming, programma, orario, palinsesto

La Serie A 2023/2024 è pronta nuovamente a ritornare in campo. Dopo la sosta che ha favorito le partite delle varie Nazionali sparse per il mondo, andrà dunque nuovamente in scena la massima serie italiana. E tra le tante sfide interessanti non si può non citare Roma-Monza.

I giallorossi, domenica 22 ottobre alle ore 12.30, accoglieranno nel corso del lunch match all’Olimpico la formazione brianzola guidata da Raffaele Palladino. José Mourinho e i suoi sai trovano al 10° posto a quota 11 punti. Il Monza invece, settimo in graduatoria, ha racimolato 12 punti; vedremo quindi chi la spunterà. I padroni di casa vengono da due vittorie consecutive contro Frosinone e Cagliari in campionato; gli ospiti non perdono da cinque turni: tre pareggi e due vittorie nelle ultime due gare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Roma-Monza, match valido per la 9a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). La diretta streaming avverrà su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO ROMA-MONZA (22 OTTOBRE)

Domenica 22 ottobre

Ore 12.30 – Roma-Monza – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA ROMA-MONZA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-MONZA

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Belotti. Allenatore: José Mourinho.

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani; Vignato, Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino.

