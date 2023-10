Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz: orario semifinale ATP Pechino, programma, streaming

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Atto VII. Sei mesi dopo l’ultima volta, l’azzurro e lo spagnolo tornano a sfidarsi domani in occasione della semifinale dell’ATP 500 di Pechino 2023. In palio un posto in finale contro il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev ed il tedesco Alexander Zverev, impegnati nell’altra semifinale del tabellone cinese.

Il numero 1 d’Italia non si presenta alla partita di domani nelle migliori condizioni possibili, dopo aver evidenziato diversi problemi di salute nei tre turni precedenti, mentre il campione in carica di Wimbledon ha impressionato sin qui ed è motivatissimo per cercare di chiudere la stagione al primo posto del ranking mondiale davanti a Novak Djokovic.

In perfetta parità i precedenti tra Sinner e Alcaraz nel circuito maggiore, con tre vittorie a testa ed un successo per parte contando il solo 2023. Da segnalare a margine però anche una partita che risale al 2 aprile 2019, quando l’allora quindicenne Alcaraz (al debutto assoluto nel circuito cadetto grazie ad una wild card) si impose per 6-2 3-6 6-3 nel primo turno del Challenger di Alicante sulla terra battuta.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Sinner-Alcaraz, semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis (in chiaro); in diretta streaming su Supertennis.tv e a pagamento su SupertenniX e Tennis TV. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

PROGRAMMA SEMIFINALE ATP PECHINO 2023

Martedì 3 ottobre

Non prima delle 13.30 Jannik Sinner (Italia)-Carlos Alcaraz (Spagna)

In precedenza, non prima delle 10.30, si svolgerà la prima semifinale tra Alexander Zverev (Germania) e Daniil Medvedev (Russia). I primi due match di giornata, a partire dalle 6.30, saranno relativi al tabellone femminile.

DOVE VEDERE IN TV SINNER-ALCARAZ A PECHINO

Diretta tv: Supertennis (canale 64 digitale terrestre, 212 piattaforma Sky).

Diretta streaming: Supertennis.tv, gratis e in chiaro; SupertenniX e Tennis TV a pagamento.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse