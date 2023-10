Ranking ATP (23 ottobre 2023): Jannik Sinner resta 4°, sprofonda Matteo Berrettini

Nuovi aggiornamenti ci sono nella classifica mondiale del tennis maschile. Nella top-10 del ranking ATP non si registrano significativi scostamenti, a eccezione dell’avvicendamento tra Taylor Fritz (n.9) e Alexander Zverev (n.10). A comandare, infatti, è sempre il serbo Novak Djokovic davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e al russo Daniil Medvedev.

Al n.4 ATP troviamo Jannik Sinner. L’altoatesino ha deciso di dedicarsi all’allenamento nella settimana che si è conclusa, per prepararsi al prossimo torneo ATP500 di Vienna (Austria). L’esordio di Jannik è previsto mercoledì 25 ottobre contro l’americano Ben Shelton. Talento statunitense impostosi a Tokyo e capace di scalare ulteriormente la graduatoria (n.15).

RANKING ATP TOP-10

1. Novak Djokovic SRB 11,045

2. Carlos Alcaraz ESP 8,805

3. Daniil Medvedev RUS 7,355

4. Jannik Sinner ITA 5,000

5. Andrey Rublev RUS 4,765

6. Holger Rune DEN 4,400

7. Stefanos Tsitsipas GRE 4,300

8. Casper Ruud NOR 3,705

9. Taylor Fritz USA 3,500

10. Alexander Zverev GER 3,460

Parlando degli altri italiani, Lorenzo Musetti è uscito dalla top-20, essendo n.22, mentre stabili Matteo Arnaldi (n.46) e Lorenzo Sonego (n.52). Le scadenze si sono fatte sentire nella classifica di Matteo Berrettini che, ancora out per il suo infortunio alla caviglia, è crollato nella graduatoria ed è n.90. Da segnalare, per la prima volta in carriera, la presenza nella top-100 di Flavio Cobolli (n.95), spintosi alla Finale del Challenger di Olbia.

ITALIANI NELLA TOP-200

4. Jannik Sinner 5,000

22. Lorenzo Musetti 1,640

46. Matteo Arnaldi 1,000

52. Lorenzo Sonego 935

90. Matteo Berrettini

95. Flavio Cobolli

128. Giulio Zeppieri 487

134. Fabio Fognini 454

138. Luca Nardi 451

149. Andrea Vavassori 418

150. Andrea Pallegrino 416

154. Luciano Darderi 406

176. Mattia Bellucci 354

179. Marco Cecchinato 347

186. Matteo Gigante 340

190. Franco Agamenone 330

196. Raul Brancaccio 318

Foto: LaPresse / Olycom