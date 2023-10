A che ora Arnaldi-Struff a Shanghai e dove vederla in tv: programma, canale, streaming

Dopo la brillante vittoria in rimonta all’esordio contro Alexei Popyrin, Matteo Arnaldi va a caccia di un posto negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista ligure affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, testa di serie numero ventuno.

Continua dunque il momento davvero positivo del nativo di Sanremo. Arnaldi ha raggiunto gli ottavi di finale agli US Open, poi è stato il grande protagonista in Coppa Davis all’esordio con la maglia azzurra e poi si è anche ben comportato nei tornei sul suolo asiatico.

L’occasione di provare a raggiungere gli ottavi c’è sicuramente, visto che Struff sta ancora cercando la miglior condizione dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare tutta la trasferta americana (US Open compreso). Il tedesco è rientrato prima a Zhuhai e poi ha perso al primo turno a Pechino contro Casper Ruud.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Matteo Arnaldi-Jan Lennard Struff, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. In streaming su SkyGo e Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-STRUFF ATP SHANGHAI 2023

Sabato 7 Ottobre 2023 – Court 4

ore 06.30: Matteo Arnaldi – Jan Lennard Struff

PROGRAMMA ARNALDI-STRUFF ATP SHANGHAI 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis HD.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV, Tennis TV.

Foto: LaPresse