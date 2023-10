Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking WTA e dove può arrivare vincendo la Finale a Monastir

Jasmine Paolini si è qualificata alla Finale del torneo WTA 250 di Monastir. La tennista italiana ha sconfitto l’ucraina Lesja Tsurenko in tre set e ha così staccato il biglietto per l’atto conclusivo della manifestazione sul cemento tunisino, dove domenica 22 ottobre incrocerà la belga Elise Mertens, capace di regolare la francese Clara Burel.

La cavalcata compiuta in terra africana ha permesso alla 27enne di issarsi al 29mo posto nel ranking WTA, migliorando di una posizione il proprio best ranking. La toscana può fare affidamento su 1.515 punti, ma potrà migliorarsi nel caso in cui riuscisse ad alzare al cielo il trofeo: l’azzurra volerebbe infatti a quota 1.615 punti e opererebbe il sorpasso su Anastasia Potapova, diventando la nuova numero 28 al mondo.

Jasmine Paolini è la migliore italiana in graduatoria. Elisabetta Cocciaretto è 37ma con 1.281 punti, Martina Trevisan è 44ma con 1.187 punti, Camila Giorgi è 57ma (1.087 punti, potrebbe perdere una posizione nel caso di successo finale di Burel a Monastir), Lucia Bronzetti è 63ma a 968.

RANKING WTA DI JASMINE PAOLINI

Ranking con la finale a Monastir: 29ma con 1.515 punti.

Ranking con la vittoria a Monastir: 28ma con 1.615 punti.

Foto: Lapresse