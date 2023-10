Quando si gioca Napoli-Fiorentina? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Saranno Napoli e Fiorentina a chiudere l’ottava giornata del campionato di Serie A. Al Diego Armando Maradona azzurri e viola manderanno ‘in soffitta’ per una settimana il calcio italiano, che lascerà spazio alle qualificazioni agli Europei di Germania la prossima estate.

I campioni d’Italia hanno ripreso a marciare in campionato dopo un periodo complicato vissuto nel cuore di settembre. Le due vittorie con Udinese e Lecce con otto reti segnate hanno riconsegnato un po’ di certezze ad Osimhen e compagni. Ma anche i viola di Vincenzo Italiano, in estate uno dei maggiori candidati alla panchina campana, sta volando in campionato, con entrambe le squadre a 14 punti.

Il match tra Napoli e Fiorentina, che inizierà alle 20.45 di domenica 8 ottobre, verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per i possessori all’abbonamento alla piattaforma streaming e a Sky Sport in contemporanea, sarà possibile seguire l’evento su Sky Zona DAZN, canale 214 di Sky.

NAPOLI-FIORENTINA, SERIE A 2023-2024, IL PROGRAMMA

8 ottobre

20.45 Napoli-Fiorentina – diretta tv su Sky Zona DAZN (214 Sky per possessori abbonamenti Sky e DAZN in contemporanea), streaming su DAZN

NAPOLI-FIORENTINA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN (214 Sky, solo per possessori abbonamenti Sky e DAZN in contemporanea)

Diretta streaming: DAZN



Foto: LaPresse