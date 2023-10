AS Monaco-Virtus Bologna, Eurolega basket: programma, orario, tv, streaming

Perfetta in Italia, sconfitta all’esordio in Eurolega. Questo è stato l’inizio di stagione della Virtus Bologna, che sarà di scena venerdì sera contro il Monaco. La squadra di coach Luca Banchi ha festeggiato la conquista della Supercoppa e poi due belle vittorie in campionato contro Scafati e Varese. In Europa purtroppo è arrivato il ko casalingo contro lo Zalgiris, con i lituani che sono riusciti a rimontare anche un svantaggio in doppia cifra.

Un ko che ha lasciato sicuramente tanto amaro in bocca a Bologna, che ha giocato un brutto ultimo quarto e che comunque era arrivata ad avere il possesso anche per provare a pareggiare l’incontro e portare il match ai supplementari. Alla fine è stato lo Zalgiris a trovare la vittoria, superano le V nere per 82-79.

Anche il super ambizioso Monaco ha perso clamorosamente all’esordio, nonostante un Mike James da 21 punti. I monegaschi sono stati battuti anche un po’ a sorpresa da un grande Valencia, che si è imposto per 70-65. Anche contro la Virtus mancherà Kemba Walker, ma la prima dell’ex giocatore di Boston e New York è davvero molta vicina.

La partita As Monaco-Virtus Bologna, valevole per la seconda giornata dell’Eurolega 2023-2024, si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky GO, Now TV e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale per tenervi costantemente aggiornati su questo importante scontro.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET OGGI

Venerdì 13 Ottobre



Ore 19.00: As Monaco-Virtus Bologna – Diretta tv, a pagamento, su Sky Sport Arena (canale 204)

Credit: Ciamillo