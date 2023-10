Quando si gioca Frosinone-Verona? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

Questa domenica, alle 15.00, Frosinone e Verona si affronteranno per l’ottava giornata della Serie A 2023-2024, l’ultima prima della seconda sosta stagionale per le Nazionali. Le due squadre, i cui inizii di stagione sono stati più che positivi, andranno alla caccia di altri punti per la classifica in un vero scontro diretto per la corsa salvezza.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco è reduce dalla sconfitta per 2-0 rimediata all’Olimpico contro la Roma. La prestazione offerta dai ciociari nella sfida della capitale non è da buttare via, alla luce delle poche occasioni create dai giallorossi nell’arco dei 90′, bravi a sfruttare due delle poche chance concesse. Allo Stirpe, il Frosinone non perde da tre sfide consecutive, avendo ottenuto due vittorie con Atalanta e Sassuolo e pareggiano l’ultimo match casalingo con la Fiorentina.

Per il Verona di Marco Baroni la scorsa uscita stagionale, in trasferta contro il Torino, ha regalato un punticino grazie allo 0-0 maturato contro i granata. In classifica, i gialloblu si trovano appena dietro i laziali, i quali viaggiano a quota 9 punti in classifica, una lunghezza avanti ai veneti. Dopo aver vinto le prime due partite del campionato, il Verona non è riuscito più a trovare i tre punti, ma la sfida di domenica rappresenta un’ottima opportunità per ritrovare la gioia del successo.

La sfida tra Frosinone e Verona, il cui via è programmato per le 15.00 di domenica allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, sarà visibile in streaming su DAZN.

CALENDARIO FROSINONE-VERONA SERIE A 2023-2024

Domenica 8 ottobre

Ore 15.00 Frosinone-Verona – Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA FROSINONE-VERONA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Foto: Lapresse