Quando si gioca Empoli-Atalanta? Programma preciso, orario esatto, tv, streaming

La Serie A 2023-2024 tornerà nel prossimo weekend, dopo aver lasciato spazio alle coppe europee. Tra i match del lunedì sera, giorno in cui si chiuderà la decima giornata, ci sarà l’incrocio tra Atalanta ed Empoli al Gewiss Stadium.

Bergamaschi che hanno immediatamente approfittato del riposo per la pausa nazionali tornando immediatamente alla vittoria. Un convincente 2-0 con il Genoa tiene la squadra di Gian Piero Gasperini in piena lotta per l’Europa che conta, ma ci sarà da tenere conto anche della stanchezza per l’impegno di Europa League di domani sera contro lo Sturm Graz.

Morale a mille invece per l’Empoli, che sta beneficiando della cura Andreazzoli. Lunedì sera è arrivato un successo preziosissimo nel derby toscano con la Fiorentina, portando i biancoazzurri per la prima volta al di fuori della zona retrocessione in questa stagione 2023/2024.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Il match tra Atalanta ed Empoli, valido per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà il prossimo 30 ottobre alle ore 18.30. La partita verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutto il campionato; per gli abbonati in contemporanea alla piattaforma satellitare e a Sky Sport, ci sarà la possibilità di assistere alla partita su Sky Zona DAZN, canale 214.

ATALANTA-EMPOLI SERIE A 2023-2024, IL PROGRAMMA

30 ottobre

18.30 Atalanta-Empoli – diretta tv su Sky Zona DAZN (214, per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN), streaming su DAZN

ATALANTA-EMPOLI, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Zona DAZN (214, per possessori abbonamento Sky Sport e DAZN)

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse