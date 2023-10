Quando rinnova Osimhen col Napoli? Possibile ingaggio e costo della trattativa

Nonostante la sconfitta in Champions League, il Napoli sembra respirare aria nuova. Gli azzurri sono andati ko contro il Real Madrid al termine di una partita gagliarda, decisa solo da un jolly di Valverde da fuori area deviato in porta da uno sfortunato Alex Meret, confermando però di aver ritrovato le trame offensive che li hanno resi campioni d’Italia l’estate scorsa e diradando le nubi circolate nelle scorse settimane. Anche sul conto di Victor Osimhen.

Ormai le divergenze tra l’attaccante nigeriano ed il club sembrano essersi appianate. Il TikTok-Gate si è concluso con le scuse dello staff napoletano e con un messaggio del capocannoniere del campionato, in cui ha parlato della scelta di venire in Campania come ‘la migliore della sua vita’. E con quest’atmosfera più leggera, sembrano aumentare le possibilità del rinnovo contrattuale.

Lo stesso Aurelio De Laurentiis ne ha parlato in maniera positiva al termine del match di ieri sera: “Victor è un giocatore che fa reparto da solo, non è in discussione. Rinnovo? Non c’è nessun problema: nel Napoli sono tutti contenti, il problema è quando vanno via, che non trovano più la strada maestra. Sono molto fiducioso in merito“.

Un riavvicinamento tra le parti dunque, ma da qui a parlare di rinnovo imminente ce ne passa. Osimhen ha un contratto in scadenza nell’estate 2025; il presidente del Napoli avrebbe messo sul piatto in passato un prolungamento annuale, arrivando fino al 2026, ma alzando lo stipendio del nigeriano fino ai 10 milioni annui, più del doppio rispetto ai 4,5 milioni da lui percepiti al momento. La trattativa però non si sblocca, con alcune variabili su cui lavorare ancora; prima tra queste, la richiesta del club di una doppia clausola rescissoria, una per l’Europa e una per l’Arabia Saudita, che fisserebbe dunque il prezzo del centravanti ad almeno 10 milioni.

