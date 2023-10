Quando la F1 stasera in tv: orari Sprint Race Sky e TV8, programma GP Qatar 2023, streaming

Si entra ufficialmente nel vivo del weekend del Gran Premio del Qatar, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sotto i riflettori del tracciato di Lusail oggi potrebbe già arrivare il terzo titolo consecutivo per Max Verstappen dato che vivremo un sabato dedicato alla Sprint Race che consegnerà i primi punti.

La giornata scatterà alle ore 15.00 italiane (le ore 16.00 locali) con la Sprint Shoot-out ovvero le qualifiche su tempistiche ridotte che andranno a comporre la griglia di partenza della Sprint Race che scatterà alle ore 19.30 e che, come detto, potrebbe già consegnare il titolo a “Super Max”.

Come sempre le due Red Bull partono con il ruolo di chiare favorite, anche se Sergio Perez appare sempre più in un vortice negativo. Alle loro spalle ci sarà la consueta battaglia. La Ferrari proverà a tornare sul podio, con McLaren, Mercedes e Fernando Alonso (terzo nel 2021) che sgomiteranno per un posto al sole.

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213). È prevista la differita in chiaro delle qualifiche di ieri (ore 18.00), della Sprint Shootout (ore 19.30) e della Sprint (21.30) su TV8.

Diretta streaming: SkyGo, NOW. È prevista la differita in chiaro delle qualifiche di ieri (ore 18.00) della Sprint Shootout (ore 19.30) e della Sprint (21.30) su TV8.it.

Sabato 7 ottobre

Ore 18.00 F1, Qualifiche – Differita in chiaro.

Ore 19.30 F1, Sprint Shootout – Differita in chiaro.

Ore 21.30 F1, Sprint Race (19 giri) – Differita in chiaro.

