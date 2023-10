Quando gioca Sinner la prossima partita a Shanghai: poco riposo, definito l’avversario

Jannik Sinner ha vinto il suo primo incontro nel Masters1000 di Shanghai, in Cina. L’altoatesino ha sconfitto lo statunitense Marcos Giron con il punteggio di 7-6 (7) 6-2 e nel prossimo turno affronterà l’argentino Sebastian Baez. Non è stata una partita facile per l’italiano, costretto nel primo set a recuperare un break e ad annullare ben quattro palle set all’avversario nel tie-break.

Grazie anche un po’ di fortuna, Sinner è riuscito a spuntarla e poi nella seconda frazione la differenza di valore tra i due tennisti si è notata. Jannik, dunque, scenderà in campo domani contro Baez. Una sfida con insidie perché il sudamericano è un tennista che si muove molto bene in campo. Sicuramente non parliamo di un gigante e le sue caratteristiche sono simili a quelle di Diego Schwartzman.

Non ci sono precedenti tra i due e, conseguentemente, il ragazzo nostrano dovrà scoprire in campo come creare problemi al sudamericano. Si prospetta anche per questo un incontro particolarmente interessante nel quale, ovviamente, Sinner parte favorito, ma dovrà avere un’attenzione massima per evitare spiacevoli sorprese.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Sinner-Baez, terzo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina). L’incontro verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), in diretta streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV. Sarà visibile in differita in chiaro in tv su SuperTennis a partire dalle 21.00 e in streaming su supertennis.tv. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’ incontro con aggiornamenti in tempo reale.

SINNER-BAEZ ATP SHANGHAI

Domenica 8 ottobre – Campo da stabilire

Orario da stabilire Sinner vs Baez

SINNER-BAEZ ATP SHANGHAI: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport (203); in differita in chiaro dalle 21.00 su SuperTennis.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv; in differita in chiaro dalle 21.00 su supertennis.tv.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse