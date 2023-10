Quando la F1 stasera in tv: orari Sky e TV8, programma diretta, differita, streaming

Siamo giunti alla domenica del Gran Premio degli Stati Uniti, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas andrà in scena la gara lunga del fine settimana texano con il via fissato alle ore 21.00 italiane.

LA DIRETTA LIVE DEL GP DEGLI USA DI F1 DALLE 21.00

Dopo l’antipasto della Sprint Race disputata ieri sera, oggi si tornerà in azione per una gara che si annuncia quanto mai interessante. La pista di Austin, con un lay-out unico formato da curve in successione, curve ad angolo retto, curve da stop&go e tratti di altissima velocità, metterà alla frusta vetture e piloti.

Come sempre il favorito non potrà che essere Max Verstappen che proverà a proseguire nel suo percorso dominante ed avvicinarsi alla vittoria numero 50 della sua carriera, ponendo il mirino su leggende come Alain Prost e Sebastien Vettel, ormai sempre più vicini. Alle sue spalle vivremo la consueta battaglia tra Ferrari, Mercedes e McLaren per un posto al sole.

Il Gran Premio degli Stati Uniti sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) sarà disponibile la differita della gara alle 22.25. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno.

PROGRAMMA GP USA OGGI (orari italiani)

Domenica 22 ottobre

Ore 21.00 Gran Premio degli Stati Uniti – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP USA 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). TV8 in differita alle ore 22.25

Diretta streaming: NOW, SkyGO e tv8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

