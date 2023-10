Quando gioca l’Italia contro Macedonia e Ucraina? Calendario qualificazioni Europei, programma, orari, tv, streaming

Lo showdown per gli Europei arriverà a novembre. L’Italia di Luciano Spalletti si giocherà tutto nelle prossime due partite: tra il 17 ed il 20 novembre sapremo se i campioni continentali in carica saranno ai nastri di partenza della competizione che si svolgerà la prossima estate in Germania, quella Germania che tanto ci portò fortuna nel 2006 con il successo ai Mondiali.

Si comincerà il 17 novembre a Roma, contro la Macedonia del Nord che nell’ultimo anno e mezzo è diventata un po’ una bestia nera per i nostri colori, da quando un gol fortunoso di Trajkovski costrinse la selezione allora di Roberto Mancini a guardare dalla tv per la seconda volta consecutiva i Mondiali in Qatar dello scorso inverno. Un successo allo Stadio Olimpico renderebbe meno pressante il match successivo.

Quello di tre giorni dopo alla BayArena di Leverkusen, casa temporanea dell’Ucraina al momento seconda in classifica nel gruppo C. La squadra di Rebrov potrà disputare però solo questa partita, un vero e proprio scontro diretto: in ogni caso l’Italia saprà che cosa dover fare per strapparle il posto sull’aereo verso la Germania. Se arrivasse un successo sulla Macedonia del Nord, basterebbe solo un pareggio con gli ucraini; d’altra parte, la vittoria sarebbe obbligatoria in caso di mancato successo nel primo match.

Le due partite dell’Italia, contro Macedonia del Nord e Ucraina, saranno come sempre trasmesse in diretta televisiva in chiaro su Rai Uno ed in streaming su RaiPlay. OA Sport seguirà per voi l’evento con la consueta Diretta Live Testuale.

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, IL CALENDARIO DELL’ITALIA

17 novembre

20.45 Italia-Macedonia del Nord – Stadio Olimpico, Roma

20 novembre

20.45 Ucraina-Italia – BayArena, Leverkusen

QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, DOVE VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiUno

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse