Qualificazioni Europei 2024, la classifica del girone dell’Italia e i risultati. Cosa serve fare contro l’Inghilterra?

Siamo giunti al grande giorno di Inghilterra-Italia, match valevole per le Qualificazioni ai Campionati Europei di Germania 2024. Una sfida storica e dal fascino indiscutibile ma che, pensando al presente, ha un peso specifico di estrema rilevanza. I 3 punti in palio allo stadio di Wembley (ore 20.45) decideranno le sorti delle due squadre e, forse, del girone nel suo complesso.

Per quale motivo questa affermazione? Andiamo con ordine e iniziamo dalla classifica del Gruppo C. Al comando, dopo il pareggio con l’Ucraina del turno precedente, svetta proprio l’Inghilterra con 13 punti in 5 uscite (16 gol fatti e 2 subiti). Alle sue spalle, a braccetto, Italia e Ucraina con 10 punti. Gli Azzurri, tuttavia, hanno giocato un match in meno (5 contro 6) e vantano una differenza reti migliore (+6 contro +1). Ormai tagliate fuori Macedonia del Nord con 7 punti in sei partite giocate e, ovviamente, il fanalino di coda Malta che rimane ferma a quota zero.

Sarà un martedì sera davvero rovente. Inghilterra-Italia da una parte e Malta-Ucraina dall’altra. Due match che metteranno in palio punti importanti, specialmente per il duello tra gli Azzurri e la formazione allenata da Rebrov che, gioca ricordarlo, si affronteranno il 20 novembre nell’ultimo match delle qualificazioni. La squadra di mister Luciano Spalletti avrà anche la sfida interna contro la Macedonia del Nord, mentre i gialloblù chiuderanno proprio a Leverkusen contro l’Italia.

Torniamo al presente, ovvero a Wembley. Per la nostra formazione sarebbe fondamentale non perdere. Una vittoria ci metterebbe praticamente sull’aereo verso la Germania (con tutti gli scongiuri del caso in vista delle due ultime uscite) ma anche un pareggio sarebbe fondamentale, dato che dall’altra parte l’Ucraina verosimilmente passerà in casa di Malta.

Presentarsi il 20 novembre contro la squadra di Rebrov con anche un punto di vantaggio farebbe tutta la differenza del mondo, per giocare 90 minuti con due risultati possibili su tre, ricordando che a Germania 2024 si qualificano direttamente le prime 2 classificate di ogni raggruppamento, mentre la terza finirà nel “calderone” dei play-off.

Foto: LaPresse