Probabili formazioni Italia-Malta: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

L’Italia tornerà in campo nelle qualificazioni agli Europei 2024 di Germania questa sera al San Nicola di Bari contro Malta. Ad arbitrare la partita sarà il croato Duje Strukan, assistito dai connazionali Bojan Zobenica e Alen Jaksic, il quarto uomo sarà invece Fran Jovic.

Classe 1984, Strukan è arbitro internazionale nel 2017 vantando cinque direzioni in Europa League; l’ultima risale allo scorso 5 ottobre, con il successo del Betis Siviglia contro lo Sparta Praga. Nessun precedente con l’Italia, mentre nel 2017 diresse la partita di Malta contro la Romania, persa per 1-0.

Possibile un po’ di turnover per Spalletti in vista del match con l’Inghilterra di martedì. Di Lorenzo non appare al meglio e potrebbe lasciare spazio a Darmian a sinistra chance per Biraghi. A centrocampo Bonaventura può bagnare il ritorno in azzzurro con la maglia da titolare, in avanti pensierino su Scamacca in mezzo all’attacco con Berardi e Raspadori, ricomponendo l’attacco del Sassuolo di due stagioni fa.

Italia che non vive un gran momento: fuori per infortunio Immobile, Provedel e Retegui. Ci si aggiunge anche la questione scommesse, con Zaniolo e Tonali tornati in Inghilterra; Spalletti ha convocato all’ultimo Matteo Politano e Samuele Ricci.

ITALIA-MALTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Mancini, Biraghi; Frattesi, Cristante, Bonaventura; Berardi, Scamacca, Raspadori. Ct: Luciano Spalletti.

MALTA (3-5-2): Bonello; Muscat, S. Borg, J. Borg; Mbong, Yannick, Guillaumier, Teuma, Camenzuli; Jones, Nwoko. Ct: Michele Marcolini.

Foto: LaPresse