Probabili formazioni Atalanta-Juventus: chi Ã¨ lâ€™arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi

Match interessante quello tra partita tra Atalanta e Juventus, con due squadre in lotta per le migliori posizioni di classifica. L’arbitro di uno dei big match della settima giornata di Serie A sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova, con Tegoni e Del Giovane come assistenti e Giua (già arbitro di Juventus-Lecce) come quarto uomo. Al Var la coppia composta da Di Paolo e Meraviglia.

Trentanove anni il prossimo 14 dicembre, il suo debutto è datato 11 maggio 2014 con il 5-2 del Napoli in casa della Sampdoria. Per lui 90 presenze in A, quest’anno già due direzioni con Torino-Genoa 1-0 e Udinese-Fiorentina 0-2. Undici i precedenti con la Juventus, i bianconeri sorridono con 10 successi e una sola sconfitta; l’Atalanta invece vanta cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta.

Gasperini con il dubbio De Ketelaere: il belga ha accusato un risentimento muscolare al quadricipite sinistro, si deciderà un suo impiego solo nelle ultime ore. Dunque pare partire titolare Pasalic. Scalvini torna in campo dal primo minuto nel cuore della difesa con Toloi e Kolasinac, tra i pali di nuovo Musso per Carnesecchi.

In casa Juventus indisponibili sia Milik che Vlahovic, tocca dunque a Moise Kean in avanti assieme a Chiesa. Weah potrebbe tornare titolare sulla destra in luogo di McKennie, ballottaggio tra Fagioli e Miretti in mezzo al campo. Gatti con Danilo e Bremer in difesa.

ATALANTA-JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic; Lookman. All. Gasperini

Indisponibili: Touré, Scamacca

Squalificati: –

Ballottaggi: Pasalic-De Ketelaere 60%-40%, Ruggeri-Holm 55%-45%

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Pogba, Milik, Vlahovic

Squalificati: –

Ballottaggi: Gatti-Rugani 60%-40%, McKennie-Weah 55%-45%, Fagioli-Miretti 60%-40%

