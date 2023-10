Probabili centrocampisti titolari per Italia-Malta: chi sceglierà Spalletti nelle qualificazioni agli Europei

Si entra sempre più nel vivo delle Qualificazioni verso gli Europei di Germania 2024. L’Italia dal canto suo si rimbocca le maniche in vista dei due prossimi impegni che, ovviamente, saranno da non fallire in maniera assoluta. Gli Azzurri, capeggiati dal neo-commissario tecnico Luciano Spalletti, saranno impegnati contro Malta (sabato 14 ottobre allo stadio San Nicola di Bari) quindi saranno di scena in casa dell’Inghilterra (martedì 17 ottobre allo stadio di Wembley).

Come avevamo lasciato il girone dopo la vittoria sull’Ucraina? Al comando del raggruppamento troviamo l’Inghilterra con 13 punti conquistati in 5 uscite, quindi a quota 7 troviamo Italia, Ucraina e Macedonia del Nord, con la formazione del commissario Luciano Spalletti che, però, ha giocato un match in meno. A quota zero, infine, c’è il fanalino di coda Malta.

E, come detto, proprio dai Cavalieri di San Giovanni, allenati dal CT Michele Marcolini, inizierà questa finestra di match. A rigor di logica l’Italia ruoterà i propri giocatori, concentrando il centrocampo titolare alla sfida di Wembley. Per questo motivo, quindi, dovremmo vedere due reparti completamente differenti. Al San Nicola, per esempio, Luciano Spalletti potrebbe optare per Cristante-Bonaventura-Frattesi, mentre per la trasferta inglese le scelte saranno diverse.

Molto probabile, infatti, che a Wembley vedremo in azione Barella-Locatelli-Tonali per una mediana che unisce qualità e quantità, con gli inserimenti di Frattesi e Bonaventura per la seconda frazione di gioco. L’assenza di Pellegrini (senza contare Jorginho e Verratti non più convocati) riduce la possibilità di variare il centrocampo ma, come succede ormai da anni, siamo assolutamente coperti nella zona nevralgica del campo.

CONVOCATI ITALIA

Portieri Gianluigi Donnarumma (PSG), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham)

Centrocampisti Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa)

Foto: LaPresse