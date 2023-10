Perché Sainz non corre il GP del Qatar di F1: cosa è successo al pilota della Ferrari

Non ci sarà la Ferrari di Carlos Sainz allineata sulla griglia di partenza della gara lunga del GP del Qatar di F1, diciottesimo appuntamento stagionale: l’iberico avrebbe dovuto prendere il via dalla casella numero 12 dopo l’eliminazione al termine della Q2 delle qualifiche di venerdì.

Prima del via, però, la vettura di Carlos Sainz ha accusato un problema: è stata ravvisata la perdita di carburante dal serbatoio, a cui il team di Maranello ha provato a rimediare con un nuovo fondo, ma l’inconveniente al sistema di alimentazione non è stato risolto.

La Ferrari ha fatto un ulteriore tentativo sulla macchina di Sainz, che però non è andato a buon fine e lo spagnolo è stato così costretto ad alzare bandiera bianca senza neppure poter prendere parte alla gara, così come comunicato ufficialmente dalla Ferrari attraverso un tweet.

NEWS: Due to a fuel system issue on his car, @CarlosSainz55 will not take part in the Qatar GP#QatarGP 🇶🇦 #F1 #CarlosSainz pic.twitter.com/lvVtCokQB5

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 8, 2023