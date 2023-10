Perché Marco Nasti è stato escluso dall’Italia Under 21? Assenza contro la Norvegia

Marco Nasti è stato escluso dai convocati dell’Italia Under 21 per “motivi disciplinari”. A prendere la decisione è stato il CT Carmine Nunziata, a seguito di una lite avuta con un compagno di squadra (non sono stati comunicati ulteriori dettagli). L’attaccante del Bari (in prestito dal Milan) ha dunque dovuto lasciare il raduno ed è già tornato a disposizione del proprio club.

Nella giornata di ieri Nasti aveva segnato il quarto gol della vittoria ottenuta dall’Under 21 contro l’Italia Under 18 di Daniele Franceschini (allenamento congiunto in tre tempi da 30 minuti ciascuno e vinto dai più grandi per 5-0). Marco Nasti salterà dunque la partita di martedì 17 ottobre contro la Norvegia e valida per la qualificazione agli Europei.

Va ricordato che Nasti aveva segnato lo scorso 12 settembre in occasione della vittoria contro la Turchia ed ero uno dei favoriti per indossare la maglia da titolare tra pochi giorni, complice anche l’infortunio di Lorenzo Colombo.

Foto: Lapresse