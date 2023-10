Perché il video dell’ammonizione di Tonali è diventato virale? Cos’è successo e le accuse dei tifosi

Il caso scommesse clandestine ha sconvolto il sistema calcistico italiano. Dalla scoperta delle piattaforme illegali su cui alcuni calciatori del Bel Paese hanno piazzato delle determinate scommesse, sono già usciti alcuni nomi di rango, tra cui quello di Sandro Tonali, quest’estate protagonista della cessione al Newcastle per 80 milioni di euro.

Il centrocampista cresciuto nel Brescia ha deciso di fare la propria parte e di autodenunciarsi, vuotando così il sacco per puntare così ad un possibile sconto di pena. Ma intanto alcuni tifosi hanno iniziato a fare le pulci a qualsiasi movimento del ragazzo, vedendo il marcio in ogni situazione. E facendo diventare virale un video risalente al suo debutto in Premier League.

Il match è quello con l’Aston Villa, vinto nettamente dai Magpies per 5-1 con proprio Sandro Tonali ad aprire le marcature della sfida. Ma sotto la lente di ingrandimento c’è finita la sua sostituzione nei minuti di recupero; il centrocampista rallenta parecchio il passo per poi prendersi un’ammonizione evitabile. E dopo ciò che è successo negli ultimi giorni, parecchi tifosi hanno puntato il dito pensando ad una possibile ‘puntata’ del calciatore.

Ma guardando attentamente il video, si nota come il suo allenatore Eddie Howe gli chieda di rallentare il passo, per godersi la standing ovation del suo nuovo pubblico. Effettivamente Tonali aveva giocato una partita di spessore al St. James Park, con l’arbitro che alla fine opta per il cartellino giallo. Saranno giorni difficili per il ragazzo, ‘accusato’ da Nicolò Fagioli di avergli consigliato l’app di scommesse su cui piazzare le proprie giocate.

Foto: LaPresse