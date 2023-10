Perché è stato fermato il GP del Giappone di MotoGP: la causa della bandiera rossa e qual era la classifica

Il Gran Premio del Giappone è stato fermato con la bandiera rossa dopo 13 giri: pioggia torrenziale durante la gara di MotoGP in quel di Motegi. Se all’inizio cadevano poche gocce d’acqua, l’intensità è alzata progressivamente fino a diventare diluvio universale. Tanti piloti, a partire da Aleix Espargarò, hanno alzato il braccio per sospendere la gara, decisione alla fine presa dalla direzione gara.

Le condizioni sono diventate semplicemente impraticabili e non si poteva andare avanti: tante cadute e tanti errori, come quelle di Brad Binder e Johann Zarco. C’è chi invece si è ritirato come Miguel Oliveira che è rientrato ai box per problemi con la visiera del casco: infatti con la pioggia la visibilità è estremamente ridotta non avendo preso i corretti accorgimenti.

La pit-lane è stata riaperta alle 8.50 ora italiana (15.50 giapponesi) con un giro di formazione per precedere la ripartenza: gara che non è ripartita per delle condizioni impossibili. Jorge Martin ha vinto quindi davanti a Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Marco Bezzecchi e Aleix Espargarò. Punteggio pieno assegnato a tutti i piloti, poiché è stato superato il 50% dei giri da percorrere.

Foto: MotoGP.com