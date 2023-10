Perché c’è polemica sulla Supercoppa Italiana? Quando e dove si gioca, nuova formula e partecipanti

La nuova Supercoppa italiana non finisce di creare polemiche. La manifestazione che si giocherà con la formula della Final Four in Arabia Saudita nel mese di gennaio sta facendo quanto mai discutere.

La novità. Non si giocherà più nel weekend del 7 gennaio, ma fra il 21 e il 25 gennaio su richiesta proprio dell’Arabia Saudita, il Paese organizzatore. Un cambiamento non previsto inizialmente che rischia di creare un vero e proprio polverone come si sta vedendo.

Nella giornata di lunedì la Lega, riunitasi in consiglio, ha decretato le nuove date e il necessario rimescolamento del calendario per permettere a Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina di volare nel paese Saudita. Una modifica che va a creare uno scenario tutto da valutare.

Sembra infatti che alcune squadre siano poco inclini ad accettare questo nuovo calendario che andrebbe a rovinare sostanzialmente l’avvio del 2024 calcistico. Sembra addirittura che Milan e Atalanta siano state pre allertate per poter sostituire Lazio e Fiorentina nel caso le due squadre decidessero di declinare l’invito.

Come è facilmente intuibile, la nuova formula della Supercoppa italiana già di suo rischiava di creare un notevole problema a livello di date. Questo ulteriore slittamento potrebbe davvero andare a rivoluzionare completamente la Final Four e con effetto domino anche la Serie A. Quando si vanno a cercare i denari sauditi, non sempre si fa il bene del calcio…

foto lapresse