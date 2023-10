Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise terzi a Skate Canada! Primo podio per la coppia azzurra

Il primo podio non si scorda mai. Dopo poco più di un anno di attività la coppia formata da Lucrezia Beccari e Matteo Guarise ha ottenuto la terza posizione a Skate Canada 2023, secondo appuntamento del circuito Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico in scena al Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver.

Un risultato importantissimo per il team azzurro, maturato grazie all’ottimo short program che gli ha consentito di tenere botta anche nel libero malgrado due sbavature negli elementi di salto in parallelo. Seppur cadendo nel triplo toeloop in combinazione e ruotando solo doppio il salchow, gli allievi di Luca Dematté hanno infatti ben figurato nel resto degli elementi, realizzando tra le varie difficoltà anche tre ottimi sollevamenti (livello 4) e due salti lanciati (triplo salchow e triplo rittbergr).

Raccogliendo nel segmento 115.59 (56.14, 60.45) Lucrezia e Matteo hanno quindi totalizzato 181.42, cedendo il passo agli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, saliti in cattedra con un libero senza errori valutato 125.56 (68.45, 57.11) per 187.78, punteggio valido per la seconda posizione. Ottime notizie in casa Italia dunque, con il movimento che adesso può celebrare l”ambizione di una coppia in grado di raggiungere in pochissimo tempo i vertici delle classifiche con l’obiettivo concreto di raggiungere presto quota 200 punti.

A vincere come da pronostico sono stati invece i padroni di casa Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, artefici anche in questo caso di una performance priva di errori con cui si sono attestati in zona 142.39 (74.70, 67.69) per 214.64, score da prendere come punto di riferimento in attesa dell’esordio di Conti-Macii, pronti a debuttare la prossima settimana in Francia.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Foto: LaPresse