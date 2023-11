Pattinaggio artistico a rotelle: a Spinea il seminario internazionale World Skate

Sensazioni più che positive dopo l’attesissimo seminario Internazionale di pattinaggio artistico a rotelle, andato in scena a Spinea la scorsa settimana con l’organizzazione della World Skate.

Più di 220 atleti e allenatori provenienti da 20 Paesi diversi del mondo si sono riuniti nel celeberrimo centro rotellistico veneto per una serie di incontri incentrati su sviluppi e aggiornamenti del nuovo sistema di valutazione. Grande spazio, non a caso, è stato dato alla lettura e alla spiegazione dei nuovi regolamenti in vista della stagione 2024.

Dopo il ciclo di incontri si è invece allestito un vero e proprio camp, in cui i pattinatori hanno svolto sessioni di allenamento seguiti da un roster di allenatori di alto profilo come Sara Locandro, Manel Villaroya e Raffaelo Melossi con il supporto di Andrea Aracu e Cristian Travaglia. Per la danza presenti invece Lorenza Residori, Luis Perez, Manuela Di Giacomantonio. A questi si sono aggiunti in qualità di coreografi anche Andrea Bassi e Pedro Romero.

Grande la soddisfazione di Nicola Genchi, responsabile delle giurie internazionali nonché inventore del nuovo sistema di punteggio: “È stato un sogno vedere una serie di atleti lavorare insieme con uno staff d’élite. La devozione allo sport di cui ho potuto constatare tutti i soggetti coinvolti dimostra perché eventi come questo sono importanti. Il camp e la condivisione delle conoscenze aiutano a garantire il futuro del pattinaggio artistico”.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR)