Paolini-Zheng oggi in tv, WTA Zhengzhou 2023: programma, dove vederla, canale in chiaro, streaming

Arriva la rivincita della finale di Palermo al WTA 500 di Zhengzhou, in Cina. Jasmine Paolini e Qinwen Zheng si ritrovano di fronte dopo l’ultimo atto siciliano, stavolta in casa della cinese. In palio, stavolta, c’è il superamento della semifinale nella città da 10 milioni di abitanti a nord di Wuhan.

Entrambe le giocatrici hanno messo a segno colpi di rilievo: la toscana al secondo turno contro la francese Caroline Garcia, con tanto di quattro match point annullati, la cinese nella stessa fase del torneo eliminando la greca Maria Sakkari. Nella finale palermitana fu Zheng a vincere per 6-1 al terzo set, ed è la cinese a essere a caccia della top 20 in caso di vittoria nel torneo. Per l’italiana, invece, c’è il tentativo di assicurarsi in maniera salda la top 30.

Il match tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng, semifinale del WTA 500 di Zhengzhou, si giocherà oggi non prima delle ore 12:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis, nonché su SkyGo. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-ZHENG, WTA ZHENGZHOU 2023 OGGI

Sabato 14 ottobre

Ore 10:30 Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [1] – Guo (CHN)/Jiang [WC]

Non prima delle ore 12:30 Paolini (ITA)-Zheng (CHN)

PROGRAMMA PAOLINI-ZHENG, WTA ZHENGZHOU 2023: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: Supertennis.it, SuperTenniX, Sky Go

Diretta Live testuale: OA Sport

