Paolini-Siegemund oggi in tv, orario WTA Zhengzhou 2023: programma, canale, streaming

L’azzurra Jasmine Paolini tornerà in campo oggi, venerdì 13 ottobre, nel torneo Bank of Communications Zhengzhou Open 2023 di tennis, di categoria WTA 500: a Zhengzhou, in Cina, nel secondo incontro dalle 09.00 sul Campo Centrale, che si giocherà comunque non prima delle ore 10.00, l’italiana affronterà la qualificata tedesca Laura Siegemund.

La sfida tra l’italiana e la tedesca si giocherà dopo quella di doppio tra le wild card cinesi Hanyu Guo / Xinyu Jiang e la coppia composta dalla nipponica Miyu Kato e l’indonesiana Aldila Sutjiadi: si tratta del terzo incrocio tra le due, con una vittoria per parte nei precedenti. Siegemund vinse nel 2018 a Bucarest ai sedicesimi per 6-4 6-0, mentre Paolini si impose nel 2019 a Palermo ai sedicesimi per 6-1 6-4.

Al momento per il match tra Jasmine Paolini e Laura Siegemund non è prevista la diretta tv su SuperTennis a causa della probabile contemporaneità con Trevisan-Mertens ad Hong Kong, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SuperTennix e WTA TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro dei quarti di finale del torneo di Zhengzhou.

CALENDARIO PAOLINI-SIEGEMUND WTA ZHENGZHOU 2023

Venerdì 13 ottobre – Campo Centrale

Dalle ore 09.00 italiane

Hanyu Guo (Cina, WC) / Xinyu Jiang (Cina, WC) vs Miyu Kato (Giappone) / Aldila Sutjiadi (Indonesia)

Non prima delle ore 10.00 italiane

Jasmine Paolini (Italia) vs Laura Siegemund (Germania, Q)

PROGRAMMA PAOLINI-SIEGEMUND WTA ZHENGZHOU 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (a causa della probabile contemporaneità con Trevisan-Mertens ad Hong Kong)

Diretta streaming: SuperTennix, WTA TV

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse