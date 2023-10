Pallanuoto: nel derby di Champions League L’Ekipe Orizzonte Catania domina sulla SIS Roma

Colori azzurri nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League di pallanuoto al femminile: in scena infatti il derby italiano nel Gruppo A, che ha visto in acqua a Catania l’Ekipe Orizzonte e la SIS Roma, in un turno che può essere già decisivo per la qualificazione alla fase finale.

Dopo un primo quarto ricco di tensione, concluso sul 5-5, la fuga delle padrone di casa guidate da Miceli che poi hanno dilagato nel quarto conclusivo. Decisive soprattutto Halligan, con un poker, e Marletta autrice di cinque reti ed eccezionale in fase realizzativa. In casa romana quattro le reti di Ranalli.

EKIPE ORIZZONTE-SIS ROMA 16-11

Parziali: 5-5, 3-1, 1-1, 7-4

EKIPE ORIZZONTE: Celona, Halligan 4 gol, Tabani 1 gol, Viacava 1 gol, Gant, Bettini 2 gol, Palmieri 2 gol, Marletta 5 gol, Gagliardi, Borisova 1 gol, Longo, Leone, Condorelli. All. Miceli

SIS ROMA: Banchelli, Misiti 1 gol, Galardi 1 gol, Rovirosa 1 gol, Ranalli 4 gol, Papi, Aprea, Di Claudio 1 gol, Nardini 1 gol, Centanni 2 gol, Cocchiere, Carosi, Sesena. All. Capanna

Arbitri: Debreceni (HUN), Markopoulou (GRE).

Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli