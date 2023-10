Calcio a 5: Napoli, Fortitudo Pomezia e Came Treviso vanno a segno nella terza di Serie A

Il programma “spezzatino” della terza giornata della Serie A 2023-2024 di calcio a 5 ha aggiunto un altro tassello al suo quadro. Tre erano le gare in programma in questo sabato 21 ottobre. Ecco come sono andate.

Netto il successo del Napoli, trascinato dalle doppiette di Duarte e di Mancuso, che si è imposto addirittura 0-7 sul campo del Ciampino Futsal non lasciando mai spazio ai rivali.

Più tirate invece le affermazioni della Fortitudo Pomezia e della Came Treviso, rispettivamente sull’Active Network e sull’Italservice Pesaro.

I laziali infatti l’hanno spuntata 4-3 sui rivali regionali, grazie alla zampata di Micheletto, mentre i veneti si sono imposti per 5-2 per effetto delle doppiette, anche in questo caso due, messe a referto da Turk e Vieira.

Domani invece l’ultima gara in agenda: Genzano-Olimpus Roma, in programma alle ore 18.15.

Foto: Divisione Calcio a 5