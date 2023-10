Pallanuoto, i migliori italiani della prima giornata di A1. Figlioli e Lungo veterani di lusso, bene Condemi

Si è disputata ieri la prima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Subito alcuni risultati a sorpresa, anche se le due principali indiziate per il titolo riescono a vincere, con la Pro Recco a valanga. Andiamo a rivivere questo primo turno con i quattro migliori italiani scelti da noi.

MIGLIORI ITALIANI PRIMA GIORNATA SERIE A1 PALLANUOTO

Pietro Figlioli: partiamo da un veterano di lunga data. Gli anni passano per tutti, anche per il nativo di Rio de Janeiro che, dopo aver salutato la Nazionale, ha ceduto il passo anche in casa Pro Recco. La carriera però è ancora lunga si spera, visto che ieri, all’esordio con il Savona, timbra subito quattro reti fondamentali.

Stefano Luongo: da un veterano, ex stella della Nazionale, ad un altro. Gli anni per il nativo di Chiavari sono 33, da Recco a Brescia per ora giungere al De Akker. Qui è la prima bocca da fuoco e lo fa notare con un gran poker che vale il pareggio a sorpresa in casa dell’Ortigia.

Davide Occhione: largo anche ai giovani. Classe 2002, si era già messo in mostra nella passata stagione. L’attaccante siciliano trascina il Telimar alla vittoria sulla Roma con addirittura cinque reti.

Francesco Condemi: la Sicilia anche qui, lui ex Ortigia, passato nella squadra più forte d’Italia. Non ha paura, l’ha già mostrato in Nazionale e si presenta subito con quattro reti alla prima di campionato nella passeggiata recchelina sul Camogli.

Photo LiveMedia/Salvo Barbagallo