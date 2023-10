Pallanuoto femminile, Ekipe Orizzonte e SIS Roma sconfitte in casa nell’esordio in Champions League

La doppia sfida tra formazioni italiane e spagnole nella prima giornata del Gruppo A della Champions League 2023-2024 di pallanuoto femminile si chiude con un duplice successo esterno delle compagini iberiche, corsare in Italia.

Vengono sconfitte in casa, infatti, sia L’Ekipe Orizzonte, con le catanesi che cedono al CN Sant Andreu di misura, col punteggio di 10-11, sia la SIS Roma, con le capitoline battute dal CN Terrassa più nettamente, con lo score di 8-12.

A Catania il Sant Andreu chiude il primo quarto sul 2-4, ma le etnee ribaltano l’incontro con un’ottima seconda frazione in fase offensiva, che porta lo score sull’8-7 a metà gara. Le siciliane difendono il gol di margine nel terzo periodo, chiuso sul 9-8, ma si fanno rimontare nell’ultimo quarto e vengono sconfitte per 10-11.

A Roma il Terrassa parte meglio e va in vantaggio sull’1-2 nella prima frazione, per poi allungare nel secondo periodo, portandosi sul 3-6 a metà gara. Partita virtualmente chiusa nel terzo tempo, con le iberiche avanti 5-10, mentre nell’ultimo quarto la SIS riesce a ridurre il gap ma esce sconfitta per 8-12.

CHAMPIONS LEAGUE FEM MINILE

1a giornata

Gruppo A

Risultati

Ekipe Orizzonte (ITA) v CN Sant Andreu (ESP) 10-11 (2-4, 6-3, 1-1, 1-3)

SIS Roma (ITA) v CN Terrassa (ESP) 8-12 (1-2, 2-4, 2-4, 3-2)

Classifica

CN Terrassa (ESP) 3, CN Sant Andreu (ESP) 3, Ekipe Orizzonte (ITA) 0, SIS Roma (ITA) 0.

Foto: Pier Colombo