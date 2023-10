Calendario Mondiali rugby 2023 oggi: orari partite 14 ottobre, programma, dove vederle in tv e streaming

La Coppa del Mondo 2023 di rugby entra nel vivo con i playoff e oggi, sabato 14 ottobre saranno 2 i quarti di finale in programma. Alle ore 17.00 si inizierà con Galles-Argentina a Marsiglia, mentre alle ore 21.00 si chiude con il big match tra Irlanda e Nuova Zelanda.

Se Galles e Argentina sono due outsider che sognano il colpaccio, favorite anche dal tabellone deciso da World Rugby, l’attenzione di tutti sarà per la supersfida di Parigi, quando in campo scendono due favorite per il titolo. L’Irlanda, campione del Sei Nazioni e imbattuta, vuole conquistare la prima semifinale iridata della sua storia, mentre gli All Blacks, scottati dal ko con la Francia nella prima fase, vogliono ribaltare i pronostici e puntare decisi verso la finale.

La diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD e su Sky Sport Uno (canale 201) mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Raiplay.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUGBY OGGI

Sabato 14 ottobre

17.00 Galles-Argentina – Sky Sport Uno

21.00 Irlanda-Nuova Zelanda – Sky Sport Uno

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUGBY OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: su Rai Sport HD, Sky Sport Uno

Diretta streaming: su Sky Go, Now, Raiplay

