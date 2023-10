Pallanuoto femminile, le migliori italiane della terza giornata di A1. Brilla Chiara Tabani

Quattro i match giocati sabato, con l’anticipo del venerdì, nella terza giornata della Serie A1 di pallanuoto al femminile. Andiamo a rivivere questo terzo turno con le migliori azzurre scelte da noi.

MIGLIORI ITALIANE TERZA GIORNATA A1 FEMMINILE

Chiara Tabani: nella partita più importante, un derby del cuore, vista la sfida alla sua ex squadra, l’azzurra si fa valere alla grande trovando addirittura un poker che vale il successo per L’Ekipe Orizzonte e la vetta della classifica.

Alessia Millo: la classe 1993 del Plebiscito Padova gioca una gran partita a Reggio Calabria e risulta decisiva per il successo delle venete grazie a quattro reti.

Roberta Bianconi: il Rapallo vince in casa sul Trieste di misura e ancora una volta deve ringraziare la veterana del Setterosa, che nei momenti decisivi è presente con tre reti.

Roberta Santapaola: gran performance per l’attaccante del Brizz Nuoto, quattro segnature per la classe 2000, fondamentali per far vincere la compagine siciliana 16-13 in casa sul Genoa.

Photo LiveMedia/Luigi Mariani