Pallamano: Conversano scappa in testa alla classifica della Serie A Gold

La sesta giornata della Serie A Gold 2023-2024 del Campionato Italiano di Pallamano ha emesso, pensando ai recuperi che saranno poi, i suoi primi verdetti.

Il risultato più importante è quello del 40-32 maturato in casa del Conversano, che si è imposto sul Macagi Cingoli prendendosi così la testa della classifica in solitaria; vista anche la contestuale sconfitta del Cassano Magnano, fermato in trasferta, 26-25 dal Cassano Magnago.

Da registrare poi vi sono anche la vittoria esterna (24-25) del Siracusa sul campo del Pressano, l’affermazione degli Alperia Black Devils sul Secchia Rubiera e il colpo del Sassari, che torna a ruggire dopo l’eliminazione in European Cup imponendosi 35-30 nel palazzetto del Trieste.

La classifica aggiornata: Conversano 12 pti, Cassano Magnago 10, Brixen 10*, Alperia Black Devils 10, Bolzano 10**, Sidea Group Fasano 8**, Raimond Ego Sassari 6*, Teamnetwork Albatro 6, Macagi Cingoli 4, Carpi 4*, Sparer Eppan 4, Trieste 4, Pressano 1, Secchia Rubiera 1*

European Cup

Brixen ha superato il secondo turno della competizione europea battendo in due gg, prima 22-43 “in trasferta” e poi 37-19 in casa (anche se le partite si sono giocate tutte in Italia, ndr), gli azeri dell’Azeryol.

L’attività italiana e continentale ora si prende una pausa per lasciare spazio agli incontri riservati alla nazionale italiana maschile, che sarà impegnata contro la Turchia il 5 novembre a Chieti.

Foto: FIGH