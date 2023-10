Pagelle Monza-Udinese 1-1: i voti, Colpani infallibile, Lucca tenace, Samardzic evanescente

A partire dalle ore 15.00 di oggi, il Monza di Raffaele Palladino ha accolto all’interno dell’U-Power Stadium l’Udinese di Gabriele Cioffi. Il match è terminato con il risultato di 1-1. Decisivi i gol di Colpani per i brianzoli e Lucca per i friulani, subentrato al posto di un evanescente Samardzic. Ma ecco di seguito le pagelle della gara odierna.

PAGELLE MONZA-UDINESE 1-1

MONZA

Di Gregorio 6: giornata di ordinaria amministrazione. Quando l’Udinese prova qualche rara incursione offensiva calciando verso la porta si fa comunque trovare pronto. Decisivo poi nella ripresa in occasione del tiro ravvicinato di Zemura: ci mette tutto il corpo e salva il risultato. Non può molto sul gol di Lucca.

A.Carboni 6: partita senza grandi acuti ma sicuramente corsa e sacrificio per il giocatore brianzolo. Fa buona guardia dietro e rende difficile la vita agli attaccanti bianconeri.

Pablo Marí 6: il difensore biancorosso non va mai realmente in difficoltà; lotta e soprattutto contiene gli attacchi dei friulani. Non conosce la parola affanno nel corso della gara. Dal 60′ Bondo 6: entra al posto di Pablo Marì e non lo fa rimpiangere. Bravo anche a proporsi in avanti.

Caldirola 5,5: doti da leader, guida e detta i tempi alla propria difesa. Anche lui assieme ai suoi compagni di reparto non arranca mai e riesce a correre e lottare su ogni pallone, neutralizzando gli attacchi avversari. Poi però, sul gol di Lucca, si lascia superare troppo facilmente e concede il pareggio.

Ciurria 6: partita senza troppi acuti da segnalare. Il calciatore a disposizione di Raffaele Palladino svolge una gara buona, forse fin troppo scolastica, e non emerge. Ordinato e pulito, smista palloni e niente di più. Dall’80’ V. Carboni: s.v.

Gagliardini 6: gara sporca. Deve semplicemente lottare per tutto il tempo e fare a sportellate con il centrocampo di Cioffi. Partita giocata in ombra, tanta fisicità e corsa. Inserimenti inesistenti.

Pessina 6: come Gagliardini non si vede praticamente mai in avanti ma ha il compito di aggredire gli avversari e legare il gioco. Ci riesce ma non eccelle; porta a casa una semplice sufficienza.

Kyriakopoulos 6,5: vera e propria spina nel fianco della difesa friulana, non smette un attimo di correre; fa avanti e indietro su quella fascia non lasciando mai tranquilli i giocatori dell’Udinese. Tenta in tutti i modi di rendersi protagonista e lo fa con l’assist per Colpani. Match da incorniciare per lui. Fa bene le due fasi di gioco ed eccelle in attacco.

Colpani 7: il solito Colpani. In casa e davanti ai propri tifosi si esalta; sonnecchia nel corso dei primi minuti, poi però dal nulla riesce a far male l’Udinese con un gol tutt’altro che semplice nonostante il grande suggerimento di Kyriakopoulos. Sempre propositivo, in avanti svaria continuamente e non da punti di riferimento; gestisce la sfera e ci mette tutta la sua tecnica. Dall’80’ Birindelli: s.v.

Vignato 5,5: prova ad accendere la fiamma ma lo fa solamente a tratti. Non lo si ricorda per particolari azioni velenose ma tenta, ogniqualvolta entra in possesso della sfera, di fare il suo meglio. Dal 60′ Mota 6: fa soffrire la difesa dell’Udinese specialmente negli ultimi minuti del match e appare in forma.

Colombo 5,5: difficile la sua gara contro una difesa estremamente fisica come quella dell’Udinese. Sgomita molto in avanti e si limita ad aprire spazi. Dal 79′ Maric: s.v.

Palladino 6: prepara bene il match e i suoi soprattutto nel primo tempo non vanno mai realmente sotto, sia dal punto di vista del gioco, sia dal punto di vista del risultato. Nella ripresa tanta corsa e sacrificio da parte dei suoi ma alla fine arriva la rete avversaria.

UDINESE

Silvestri 6: il portiere dell’Udinese non ha alcuna colpa in occasione del gol di Colpani. Poi s’impegna ed è sempre reattivo. Non rischia moltissimo ed è attento.

Perez 6: ci mette molto impegno, corre e cerca di dare tutto sul campo. Nessuna azione memorabile ma tanta sostanza in fase difensiva per fermare gli avversari.

Bijol 6: il suo match non è insufficiente. Durante la partita prova anche due volte a farsi vedere in avanti ma non riesce a pungere; sta diventando una garanzia per questa squadra.

Kabasele 6: se nel corso del primo tempo ha più di qualche difficoltà, arrivando molto spesso in ritardo rispetto agli avversari, nella ripresa entra in campo rigenerato. Corre e non abbassa la soglia dell’attenzione; suo il cross per il gol di Lucca.

Festy 5,5: non una partita da ricordare per lui. Tanto fumo e pochissima sostanza; corre e molto spesso sembra farlo a vuoto e soffre maledettamente Kyriakopoulos. Dal 55′ Ferreira 6: più in gara rispetto a Ebosele, aiuta anche lui i suoi a far salire in avanti.

Samardzic 5: il serbo oggi non è realmente sceso in campo. Fatica a entrare in ritmo partita e si sente nominare veramente in pochissime occasioni. Nettamente sottotono, non brilla e non riesce ad accendersi; lontano dal giocatore che ci ha abituato a giocate tecniche e decisive. Rimasto in disparte per quasi tutti i minuti in cui è rimasto in campo. Dal 55′ Lucca 6,5: fa tutto ciò che non aveva fatto Samardzic. Fa alzare il baricentro alla propria squadra e si vede in avanti visto il suo fisico imponente che, oggi, usa benissimo. Segna la rete dell’1-1 con furbizia e regala un punto ai suoi.

Walace 6: ordinato, ripulisce i palloni e specialmente nel corso del primo tempo è probabilmente uno dei più positivi tra i suoi. Da tanta sostanza e combatte al centro del campo.

Payero 5,5: difficile assegnargli un voto positivo. Anche lui è alquanto evanescente e poco pratico. Quando entra in possesso della sfera tenta di smistarla e non lo fa sempre con successo. Dal 62′ Lovric 6: corre e aiuta molto i compagni. Da ordine e serviva molto ai bianconeri.

Zemura 5: fatica tantissimo specialmente nel primo tempo. In occasione del gol di Colpani se lo lascia sfuggire e in avanti si vede poco o nulla. Anche lui porta a casa un’insufficienza perché alla manovra offensiva dei suoi da veramente poco. Dal 62′ Kamara 6: occupa il posto di Zemura e gioca una buona gara, di certo è più presente rispetto al compagno sostituito.

Pereyra 5: gara mediocre per lui. Da capitano e leader, vista la sua esperienza, ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. La difesa brianzola lo ferma e lo fa estremamente bene. Non riesce a rifiatare nemmeno un istante.

Success 5: non riesce minimamente a concretizzare i palloni serviti sui suoi piedi e sembra correre a vuoto. Dopo un’azione arrembante dovrebbe servire il pallone a Lucca; non lo fa e il compagno diventa una furia. Non fa nulla per riuscire a incidere.

Cioffi 6,5: la sua Udinese va sotto ma poi riesce a reagire. Bravo a comprendere le difficoltà di Samardzic, inserisce Lucca che riesce a portare un punto.

Foto: LaPresse