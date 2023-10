Pagelle Italia-Malta 4-0: Berardi il migliore, Bonaventura illumina, Barella non incide

L’Italia del ct Luciano Spalletti, questa sera a partire dalle ore 20.45 all’interno dello Stadio San Nicola di Bari, ha ottenuto un importante successo contro Malta. Gli azzurri infatti, nell’impianto pugliese, hanno rifilato quattro reti alla Selezione maltese: risultato finale 4-0. Un poker importantissimo per Bonaventura e compagni che, adesso, martedì 17 ottobre, a Wembley contro l’Inghilterra tenteranno di agganciare propria alla vetta di classifica gli uomini di Gareth Southgate. Ma ecco di seguito le pagelle della gara odierna.

ITALIA-MALTA: LE PAGELLE

Donnarumma 6: la sufficienza per il portiere dell’Italia è di stima. Impegnato praticamente poco o nulla.

Darmian 6: il giocatore dell’Inter fa una buona partita soprattutto in fase difensiva. Fa il suo compito e lo fa bene: non si vede molto in fase di spinta ma dietro è attento e vigile.

Bastoni 6,5: il centrale italiano non sbaglia nulla. Vero è che l’attacco maltese non fa nulla per impensierire la retroguardia azzurra ma il centrale dell’Inter è ordinato.

Mancini 6,5: ottima la partita del difensore centrale della Roma. Ha giganteggiato in difesa nelle pochissime occasioni in cui è intervenuto e si è anche fatto vedere in avanti. Peccato per la traversa colpita nel corso del primo tempo: avrebbe potuto sbloccare il match.

Dimarco 6,5: l’esterno della Beneamata è protagonista di un match più che positivo. Dietro fa bene, avanti ancora di più: in fase di spinta prova a rendersi pericoloso. Dal 79′ Udogie: s.v.

Barella 6: il centrocampista dell’Inter non brilla e non ci sono grandi acuti. La sua è una gara fatta di tanto lavoro sporco. Può e deve fare di meglio. Dal 65′ Frattesi 6,5: entra e si mette in mostra con un gran gol sul finale, quello del poker, difficilissimo tra l’altro. Ogni volta che entra in campo con la maglia azzurra ci mette l’anima e fa la differenza.

Locatelli 6,5: ordinato, pulisce qualsiasi pallone che passa dai suoi piedi e prova a impostare: fa anche buona guardia in fase di ripiego.

Bonaventura 7,5: ritorno migliore non poteva augurarsi. Il calciatore della Fiorentina si comporta benissimo all’interno dello schieramento di Spalletti. Trova una rete fantastica, a giro, che apre la partita e anche la strada all’Italia. Per il resto del match corre, imposta e non sbaglia praticamente mai. Promosso, speriamo di rivederlo presto perché è in uno stato di forma impressionante. Dall’87’: Biraghi: s.v.

Berardi 7,5: nel corso del primo tempo non si vede molto, almeno sino al 46esimo, quando ha il merito di insaccare il pallone del 2-0 con un gesto tipico del suo repertorio; un tiro a giro da vedere e rivedere. Nella ripresa sigla anche la doppietta personale e mette in ghiaccio la partita. Dal 65′ Orsolini 6: entra al posto di Berardi e si fa vedere in avanti.

Raspadori 6: nei primi 45′ minuti pochissimi palloni giocati, toccati e raccolti. Nella ripresa è più arzillo e questo fa sì che aumenti il suo voto.

Kean 6: il giocatore della Juventus è molto confusionario ma è attivissimo. Vuole sin dall’inizio farsi vedere e far capire a Spalletti che la sua chiamata è stata meritata. Grande impegno, deve ancora però migliorare sul piano della continuità. Dal 79′ Scamacca: s.v.

