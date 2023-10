Pagelle Italia-Germania 1-3 volley: Giannelli poco ispirato, Lavia in riserva, si salvano in pochi

PAGELLE ITALIA-GERMANIA 1-3 VOLLEY

Simone Giannelli, 5: una serata storta può capitare anche al miglior palleggiatore del mondo. Sbaglia diverse scelte, a più riprese non si intende con Sanguinetti. In generale è apparso confuso e non sempre lucido.

Yuri Romanò, 6: per tre set regge la carretta in attacco, è di gran lunga il più continuo tra gli azzurri. Poi nel quarto si eclissa e per l’Italia diventa notte fonda. Chiude con 16 punti.

Alessandro Michieletto, 6: troppo a corrente alternata. Va a folate, ma i passaggi a vuoto pesano nell’economia del risultato. A muro non trova mai la posizione giusta.

Daniele Lavia, 5: già agli Europei non era lo stesso giocatore fenomenale del 2022, ora sembra arrivato al Preolimpico davvero in riserva dopo una interminabile estate di impegni con la Nazionale. Dovrà raschiare il barile in vista del difficile trittico del fine settimana con Iran, Cuba e Brasile. Oggi in attacco ha fatto tantissima fatica, soprattutto nelle fasi di rigiocata.

Gianluca Galassi, 6: l’unico che incide davvero a muro, ma non è una novità in questo Preolimpico. In attacco tuttavia si scontra a più riprese contro i lunghi centrali tedeschi, risultando poco efficace.

Giovanni Sanguinetti, 5: l’intesa con Giannelli latita. Nonostante venga chiamato spesso in causa, non riesce a macinare punti con continuità. L’assenza dell’infortunato Roberto Russo si fa sentire.

Fabio Balaso, 5: non brilla in ricezione e anche in difesa sembra arrivare quasi sempre con un attimo di ritardo.

Riccardo Sbertoli, 6,5: con la sua serie al servizio quasi riapre la partita nel finale di quarto set. Considerata la scarsa vena di Giannelli questa sera, forse andava inserito prima.

Foto: FIVB