Nuoto, secondi posti per Ceccon nei 200 dorso e per la 4x100 sl in Coppa del Mondo, McKeown firma il record del mondo nei 50 dorso

Prima giornata in archivio per l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo di nuoto di scena alla Duna Arena di Budapest. Itaia che, rispetto ai primi due ‘episodi’, ha un contingente assai più nutrito, ma è sempre il solito Thomas Ceccon a tenere in alto la bandiera azzurra con un altro secondo posto nei 200 dorso.

Il ragazzo di Thiene questa volta non riesce a migliorarsi rispetto alla scorsa settimana, perdendo smalto negli ultimi 50 metri e subendo il sorpasso dallo svizzero Roman Mityukov, che si impone nel finale in 1’56”96, con solo un centesimo di margine sull’azzurro, il quale però colleziona un altro podio. Altro secondo posto anche per la 4×100 stile libero con Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo: troppo forte l’Australia in 3’14”54, azzurri che in 3’18”53 sono davanti all’Ungheria (3’18”88).

Nella finale dei 50 stile c’era solo Zazzeri: partito da corsia 1, l’azzurro è incappato in una partenza poco brillante chiudendo al settimo posto nella gara vinta da Ben Proud. Nei 100 rana invece Nicolò Martinenghi continua sulla stessa stregua delle settimane precedenti: stravince ancora il cinese Haiyang Qin in 57”87, davanti ad Arno Kamminga (58”68) e Nic Fink (59”21), Martinenghi è sesto in 59”68 mentre Federico Poggio è dietro di lui in 1’00”18.

Nelle altre gare, Kaylee McKeown si conferma come leader del dorso mondiale: stravince la gara dei 50 ma soprattutto aggiorna il record mondiale, abbassandolo di 12 centesimi. L’australiana, campionessa iridata di tutte le specialità, può esultare in 26”86 davanti alle canadesi Kylie Masse ed Infrid Wilm, a pari merito in 27”68.

Foto: LaPresse