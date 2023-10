Nuoto, l’argento mondiale juniores Alessandro Ragaini illumina la prima giornata del Trofeo Città di Firenze vincendo i 200 stile

Nella giornata dedicata alle distanze più lunghe nella seconda edizione del Trofeo Città di Firenze in vasca lunga esce qualche bel nome nuovo nel panorama del nuoto italiano. Uno su tutti, quello del vice campione mondiale juniores dei 200 stile libero Alessandro Ragaini che si presenta benissimo nel mondo dei “grandi” vincendo con un tempo interessante (e ovviamente migliorabile) in chiave staffetta. Qualche giovane e anche qualche conferma tra i più esperti in questa prima manifestazione nazionale che apre di fatto la intensa stagione 2023-2024 con 20 azzurri convocati più qualche campione locale al via.

Una delle gare più attese della vigilia erano i 200 stile libero maschili con tanti protagonisti destinati a giocarsi il posto nella staffetta. Bene Megli fin dalle prime bracciate con tocco a 52”87 ma nella seconda parte di gara è il diciassettenne Alessandro Ragaini (argento mondiale juniores) a fare la sorpresa vincendo con 1’48”36, secondo posto per Matteo Lamberti con 1’48”98, terzo posto per Megli con 1’49”21.

Altra gara molto attesa i 200 dorso uomini con Michele Lamberti che sente profumo di Europei in vasca corta e riesce con le unghie e con i denti a vincere con 2’00”37, sopravanzando il giovane Christian Bacico, con 2’00”39 e terza piazza per un Lorenzo Mora che ha fatto la gara in rimonta chiudendo in 2’01”48, solo settimo il padrone di casa Matteo restivo con il tempo di 2’03”68, dopo una buona prima parte di gara.

Esperienza al potere nei 200 rana per Luca Pizzini che domina la serie veloce con il tempo di 2’16”73, secondo posto per l’imolese Stefano Saladini con il crono di 2’17”59, terzo Cosimo Bugli con 2’18”79. Nei 200 stile libero donne dopo una prima parte di gara dominata da Giulia D’Innocenzo, è Antonietta Cesarano ad avere la meglio con una bella ultima vasca in 1’59”05, secondo posto per la gemella Noemi Cesarano con 1’59”55, terzo posto per D’Innocenzo, calata nel finale, con 2’00”31.

Netta l’affermazione di Alessia Polieri nei 200 farfalla. Parte forte e arriva forte l’imolese che chiude con 2’11”35, tempo niente male per lei, che sembra aver ritrovato la migliore condizione dopo una stagione non facile, secondo posto per Anna Porcari con 2’14”60, terzo posto per Roberta Piano del Balzo con 2’14”85.

Gara di testa per il giovanissimo Alan Vergine in un 200 farfalla che non presentava al via i grandi protagonisti della specialità: il diciassettenne bresciano vince in 2’03”47, secondo posto per Simone Spediacci con 2’04”51, terza piazza per un altro giovanissimo, Damiano Melis con 2’04”51. Battaglia a due nei 200 dorso donne con la vittoria della toscana Carlotta Toni con un non indimenticabile 2’17”26 su Aurora Velati con 2’17”35, terzo posto per Chiara Brebbia con 2’19”41.

Bella sfida su tempi molto alti nei 200 rana donne con la vittoria di Vanessa Cavagnoli che si impone in 2’31”69, secondo posto per la giovane Francesca Zucca con 2’32”82, terzo posto per Giulia Verona, reduce dal ritorno a casa, con 2’32”84.

Buona prestazione negli 800 stile libero donne di Giulia Salin che, con un break finale, vince in 8’44″58, secondo posto per Linda Caponi con 8’48″35, terzo gradino del podio per la giovane Emma Vittoria Giannelli con 8’49″93. Sfida a due Diodato-Biancalana per metà gara nei 1500 stile libero maschile che ha chiuso la prima giornata di gare: vittoria per Matteo Diodato che domina la seconda parte e chiude con 15’29″76, secondo posto per Lorenzo Biancalana con 15’45″19, terza piazza per Filippo Rinaldi con 15’47″98.

Photo Matti Ferru Swim4Life Magazine