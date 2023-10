Nuoto, Kaylee McKeown firma il record dei 50 dorso in Coppa del Mondo

Kaylee McKeown abbatte l’ultima barriera per imporsi come reginetta del dorso. La campionessa del mondo in carica di Fukuoka in tutte e tre le specialità firma per la prima volta un record del mondo: arriva nella distanza corta, abbattendo il record di Liu Xiang che resisteva da oltre cinque anni nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Budapest.

Ci era già andata vicinissimo la scorsa settimana, quando ad Atene si era imposta in 27″02, a soli quattro centesimi dalla cinese. Oggi riesce però a fare ancora meglio, abbassando il limite di ben dodici centesimi: un 26”86 che sembra complicatissimo da pareggiare, almeno nel prossimo futuro.

Non c’è mai stata gara, una distanza quasi imbarazzante in soli 50 metri: basti pensare che le canadesi Kylie Masse ed Ingrid Wild completano il podio a pari merito in 27”68, ad oltre otto decimi dalla McKeown che mette un altro mattone per la sua legacy nel dorso, dove al momento sembra davvero inarrivabile.

