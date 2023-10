Nuoto, Kaylee McKeown autrice di un record incredibile in Coppa del Mondo

Una così non si era mai vista. La Coppa del Mondo di nuoto in vasca lunga è andata in archivio e non ci sono dubbi che la miglior rappresentante, in assoluto, per prestazioni e risultati sia stata Kaylee McKeown. L’australiana, regina del dorso, ha dato conferma del suo status di dominatrice della disciplina.

Dopo essere diventata la prima donna a vincere tre ori (dai 50 ai 200 metri) nello stile citato nella medesima edizione dei Mondiali, l’aussie sta dando seguito alla sua Legacy. Sì, perché la ventiduenne oceanica è stata in grado di completare il tris dei primati del mondo delle distanze del dorso. McKeown, infatti, a Budapest ha strappato il WR alla cinese Liu Xiang nei 50, toccando la piastra in 26.86. Non contenta è andata a migliorare il suo primato del mondo nei 100, portando il limite a 57.33 (precedente 57.45).

Considerando che il record dei 200 dorso è già di suo possesso (2:03.14), l’australiana è in possesso dei tre primati, detenendo gli ori mondiali nelle stesse specialità ed essendo campionessa olimpica nei 100 e nei 200 dorso. Un qualcosa, come ricordato da Massimiliano Ambesi, che non ha precedenti.

In vista dei prossimi Giochi di Parigi 2024, McKeown ha la possibilità di spingersi oltre, con la conferma del titolo olimpico nelle gare menzionate, nonché di un tris iridato nei 200 dorso a Doha, qualora l’aussie decidesse di essere al via. In altre parole, qui si sta facendo la storia.

Foto: Lapresse