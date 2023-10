Nuoto, Ilya Shymanovich ammesso alle competizioni internazionali: un altro avversario per Martinenghi

Un rivale in più per Nicolò Martinenghi. Il campione della rana italiana si appresta a vivere una stagione molto intensa, che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024. Tete vuol farsi trovare pronto, consapevole che il livello della rana si sta alzando, pur con un Adam Peaty lontano dalla vasca, ma desideroso di tornare ai suoi livelli in vista dei Giochi in Francia.

Quanto fatto dal cinese Qin Haiyang è stato strepitoso nel corso dei Mondiali di Fukuoka (Giappone), primo a vincere a livello iridato tre ori nei 50-100-200 rana nella stessa edizione, con prestazioni cronometriche sontuose, abbattendo il muro dei 58″ nelle due vasche.Non ci sono dubbi che l’asiatico si presenta in vista dell’appuntamento a Cinque Cerchi come l’uomo da battere. Tuttavia, Martinenghi dovrà guardarsi anche da un altro atleta.

Il riferimento è al bielorusso Ilya Shymanovich, grande interprete nella piscina da 25 metri e competitivo anche in quella da 50, che ha ricevuto lo status di “neutral”, come i suoi connazionali Anastasia Shkurdai, Alina Zmushka e Anastasia Kuleshova e il tecnico Andrei Lipnitsky, in vista delle prossime competizioni internazionali. World Aquatics ha dunque avallato il ritorno alle gare di questi atleti, presenti verosimilmente ai prossimi Mondiali di Doha in programma nel prossimo mese di febbraio.

Da capire come la Federazione internazionale vorrà muoversi nei confronti di nuotatrici e di nuotatori esclusi per via dell’arcinota situazione in Ucraina. Per quanto riguarda la Russia al momento l’unico rappresentante ad aver chiesto e ricevuto l’autorizzazione per competer è stato Ivan Girev. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.

Foto: LaPresse