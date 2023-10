Niklas Eg si ritira per problemi cardiaci: cos’è successo al ciclista danese

Niklas Eg ha dovuto abbandonare il ciclismo a causa di problemi cardiaci. Un altro professionista si è trovato costretto ad appendere la bici al chiodo per questo motivo. A raccontarlo è stato lo stesso atleta in un’intervista concessa al quotidiano danese Herning Folkeblad: “È passato un mese e mezzo da quando ho capito che non sarò più un professionista Sfortunatamente non ha senso continuare la partita. Speravo di andare in bicicletta per molti altri anni, quindi per me questa è una situazione incredibilmente frustrante“.

Il 28enne ha svelato che il problema al cuore è stato scoperto quando la sua frequenza cardiaca è aumentata improvvisamente e senza motivo mentre pedalava, ma non ha rivelato nel dettaglio quale sia la criticità riscontrata. Il danese era reduce da una stagione in chiaroscuro e la Uno-X non gli aveva rinnovato il contratto.

Niklas Eg non ha mai vinto tra i professionisti, ha partecipato a quattro Grandi Giri (Giro d’Italia nel 2018, Tour de France nel 2020, Vuelta di Spagna nel 2019 e nel 2020) e a tre Giri di Lombardia, sempre quando militava per la Trek-Segafredo tra il 2018 e il 2021 prima di passare alla formazione norvegese.

Foto: Lapresse