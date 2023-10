Nessun riposo per Jannik Sinner: in campo a Shanghai anche in doppio! Compagno e avversari

Jannik Sinner si sta rivelando davvero instancabile e non si concede nemmeno un giorno di riposo. Dopo aver vinto il torneo ATP 500 di Pechino e aver raggiunto gli ottavi di finale nel Masters 1000 di Shanghai battendo l’argentino Sebastian Baez, il tennista italiano non riposerà fino al prossimo match di singolare contro lo statunitense Ben Shelton (martedì 10 ottobre) ma tornerà in campo sul cemento della località cinese per disputare il primo match del torneo di doppio.

Jannik Sinner questa volta farà coppia con il padrone di casa Zhizhen Zhang. Hanno beneficiato di una wild card ed esordiranno lunedì 9 ottobre contro lo statunitense Rajeev Ram e il britannico Joe Salisbury. In caso di vittoria contro le teste di serie numero 3 del tabellone, si potrebbe anche palesare un secondo turno contro Ben Shelton, che in coppia con il polacco Hubert Hurkacz incrocerà l’australiano Rinky Hijikata e il britannico Cameron Norrie.

Jannik Sinner ha giocato nove partite in doppio nel corso di questa stagione: 3 vittorie e 6 sconfitte. A Toronto e Pechino, tornei che ha vinto in singolare, si è sempre fermato al primo turno facendo coppia con l’australiano Alex de Minaur, che lo aveva affiancato anche a Barcellona. Ad Halle era stato spalleggiato da Hurkacz, a Montecarlo aveva giocato con l’argentino Diego Schwartzman, mentre a inizio stagione era stato sostenuto da Lorenzo Sonego (due vittorie ad Adelaide e una sconfitta a Indian Wells). Potrebbero essere prove di Coppa Davis…

