Nations League calcio femminile, la classifica del girone dell’Italia: le azzurre si muovono col pareggio in Svezia

L’Italia ha pareggiato per 1-1 in casa della Svezia nel quarto incontro della Nations League di calcio femminile. La nostra Nazionale ha accarezzato la grande impresa a Malmoe dopo essere passata in vantaggio con Girelli in avvio di secondo tempo, ma in pieno recupero la corazzata scandinava ha rimediato la situazione. Le azzurre hanno comunque guadagnato un bel punto in trasferta, dopo la sconfitta di misura rimediata settimana scorsa contro la Spagna (le Campionesse del Mondo vinsero per 1-0 a Salernitana con il sigillo di Hermoso all’89mo minuto).

L’Italia occupa il terzo posto nel gruppo 4 della Nations League, con quattro punti all’attivo: i tre ottenuti con la vittoria per 1-0 contro la Svizzera all’esordio e uno per il pareggio odierno, nel mezzo le sconfitte per 1-0 contro Svezia e Spagna. Le ragazze di Soncin hanno detto matematicamente addio al sogno di chiudere al primo posto, visto che la Spagna ha travolto la Svizzera per 7-1 e ha infilato la quarta vittoria di fila.

Le Furie Rosse sono al comando con 12 punti e ben cinque lunghezze di vantaggio sulla Svezia: nei fatti le iberiche si sono garantite il primato nel raggruppamento e l’ammissione alla Final Four, che tra l’altro elargirà i pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia ha quattro lunghezze di vantaggio sulla Svizzera: l’ultima classificata retrocede direttamente in Lega B, la penultima dovrà spareggiare per restare in Lega A. Di seguito la classifica del girone di Nations League con l’Italia.

CLASSIFICA GRUPPO 4 NATIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE

1. Spagna 12 punti (+13 differenza reti)

2. Svezia 7 punti (+1 differenza reti)

3. Italia 4 punti (-1 differenza reti)

4. Svizzera 0 punti (-13 differenza reti)

Foto: Lapresse