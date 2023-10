Calcio femminile, Soncin: “L’Italia meritava una gioia. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo insistere”

L’Italia ha pareggiato con la Svezia per 1-1 nell’incontro valido per la Nations League di calcio femminile. La nostra Nazionale ha sfiorato il colpaccio a Malmoe ed è andata a un passio dalla vittoria, venendo riacciuffata soltanto in pieno recupero dalla quotatissima formazione scandinava. Le azzurre erano infatti passate in vantaggio al 57′ con il gol di Giacinti, capace di sfruttare l’ottimo invito di Giugliano, ma Sembrant ha trovato la rete del pareggio al 96′.

L’Italia ha comunque portato a casa un bel punto dopo la sconfitta per 1-0 rimediata settimana scorso contro la Spagna. Le Campionesse del Mondo si erano imposte a Salerno con una rete di Hermoso all’89mo minuto, segno che le azzurre sono in grado di tenere testa alla formazioni più blasonate e soltanto un po’ di sfortuna nei momenti caldi ha impedito di ottenere risultati migliore. Le ragazze del CT Andrea Soncin restano al terzo posto in classifica con 4 punti all’attivo prime delle ultime due partite contro Svizzera e Spagna.

Andrea Soncin ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Le ragazze hanno fatto una grandissima prestazione. Avevo detto che non ci dovevamo accontentare degli applausi, ma gli applausi vanno fatti davvero. Sta crescendo una squadra con un’identità precisa, con uno spirito chiaro: pur cambiando alcune interpreti, anche oggi abbiamo avuto un’interpretazione importante. Stiamo iniziando a capire che possiamo avere il controllo della partita“.

Il Commissario Tecnico ha proseguito: “Oggi abbiamo giocato, abbiamo creato e le ragazze meritavano una gioia, però ribadisco che questa è la strada giusta sulla quale insistere. Abbiamo la possibilità di giocarci partite alla pari anche contro squadre di altissimo livello, come la Spagna e la Svezia. Complimenti alla mia squadra, dobbiamo proseguire in questa direzione”.

Foto: Lapresse